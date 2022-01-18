Son dakika... Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

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Olay saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre adliye önünde nöbet tutan polislere bir kişi bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vuruldu. Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kâğıthane İlçesi, Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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