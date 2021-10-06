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Son dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında!

#Bylock#Terör#FETÖ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes, 'Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok.' dedi. CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever ise mahkemedeki detayları aktarırken, 'Önemli bir bilgi de verdi. ABD’deki Hüseyin Şentürk isimli bir kişi ile hain darbe girişinden önce bildiklerini söyledi, mayıs ayında bunu duymuştum dedi.' ifadelerini kullandı.

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Çifte vatandaş olan David Keynes'in, mahkemede Alpaslan Demir adı kullanıldı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Alpaslan Demir ve avukatı katıldı. Sanık Alpaslan Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti. Savunmasını yapan Demir, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İFADESİ İÇİN YENİDEN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, duruşmanın gizli yapılması, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını, bazı isimler hakkında sorulursa bilgi verebileceğini ifade etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, "Sanığın yeniden bildiklerini hususunda beyanlarının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Demir'in avukatı ise "Tüm bildiklerini anlattı zaten" deyince Mahkeme Başkanı, "Bizde söylemediği şeyler olduğu kanaati oluştuğundan savcılığa sevk ettik" dedi. Davanın tanığı Gazeteci İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 29 Aralık tarihine ertelendi.

Bylockun lisans sahibi... Alparslan Demir nasıl David Keynes oldu

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AVUKATI TEPKİ GÖSTERDİ

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Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yaparak, "Türkiye'de artık görüldü ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar istemediklerine uygulamıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

FETÖnün haberleşme programı ByLockun lisans sahibi David Keynes teslim oldu

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CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever ise mahkemedeki detayları şu şekilde aktardı:

Bugün ilk kez hakim karşısındaydı David Keynes önceki ismi ile Alpaslan Demir. Soruşturma aşamasında ifadesine başvuruldu. Bugün soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri tekrar etti. Heyet ByLock uygulamasında nasıl lisans sahibi olduğunu sordu. 2002 yılında Greencard’ı aldıktan sonra ABD’ye gittiğini burada Atalay Candelen isminde biri ile tanıştığını söyledi. Bu kişinin aslında var olan ByLock’u daha farklı bir hale getirerek kullanıma açacağını bunun için de mobil satış için kredi kartı bilgilerini istediğini söyledi. Bunun üzerine lisans sahibi olması üzerine bilgilerini verdiğini ByLock’tan da haberi olduğunu belirtti. Kapalı devre çalıştığında ByLock’un kullanıcılarının savcı hakimler gibi üst düzey isimler olduğunu söyledi. MİT’in ByLock’u fark etmesiyle ByLock’tan çıktıklarını belirtti.

Önemli bir bilgi de verdi. ABD’deki Hüseyin Şentürk isimli bir kişi ile hain darbe girişinden önce bildiklerini söyledi, mayıs ayında bunu duymuştum dedi.

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Gazeteci İsmail Saymaz’a tanık olarak dinlenilmesi için çağrıda bulunuldu. Kendi gelmediği için mahkeme İsmail Saymaz’a zorla getirme kararı çıkardı. İsmail Saymaz ile konuştuğumuzda ise kendisinin tanık olarak dinlenmesinin istenmesinin sebebi Hürriyet gazetesinde ByLock’un Lisans sahibi Keynes ile ABD’ye giderek yayımladığı röportajdı. Saymaz kendisine bir tebligat gelmediğini bir sonraki duruşmada yerini alacağını belirtti.

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#Bylock#Terör#FETÖ