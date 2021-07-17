Son dakika: Büyükşen cinayeti çözüldü: Dehşete düşüren ayrıntılar! 'Seni üzen kişileri ortadan kaldırdık'

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.

"BEN HALLEDECEĞİM" DİYEREK KİRALIK KATİL TUTTU!

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Büyükşen cinayetinin detaylarını canlı yayında anlattı.

Uludağ şu ifadeleri kullandı:

“JASAT TİM’leri baktılar ki, Metin Büyükşen emekli olmuş, belediyenin evlendirme memuruymuş. Hatta yaşadığı mahalledeki gençlerin neredeyse tamamını evlendiren kişi, sevilen sayılan birisi. Bunların öldürülmesi için hiçbir gerekçe bulunamadı.

Bu kez TİM’ler acaba başka bir gerekçe mi var diye düşünüp, mahalledeki diğer evleri incelemeye başladılar. Bu sırada, cinayetin işlendiği evin 300 metre mesafesinde, yan komşularının evinde bir olay olmuş. Esra Taş isimli genç bir kadın, o mahalledeki bir komşu oğluyla sevgili oluyor ve ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra Esra Taş trajik bir hale bürünüyor. İlaç kullanıyor, sinir atakları geçiriyor, bu ayrılığı hazmedemiyor. Sorumlu olarak da o gencin anne ve babasını görüyor.

İlerleyen süreçte Esra Taş, Abdullah Başdemir denilen ve o bölgenin hayvan yetiştiricilerinden birisiyle sevgili oluyor. Büyük bir hayvan çiftliği sahibi… 5000’e yakın koyunu olduğu zannedilen, yörenin zenginlerinden… Yürütülen soruşturmada da Başdemir, Esra Taş’a ‘Seni bu kadar üzen şey nedir?’ diye soruyor. ‘Önceki sevgilimin annesi ve babası… Artık dayanamıyorum, katlanamıyorum, ataklar geçiriyorum.” Diyor. Başdemir de buna karşılık “Tamam ben halledeceğim.” yanıtını veriyor. Dolaylı azmettirme hikayesi burada başlıyor.

"SENİ ÜZEN KİŞİLERİ ORTADAN KALDIRDIK"

Öldürülen Büyükşen çiftiyle aynı mahallede yaşayan iki kişi var Zeki-Mustafa Okşen. Bu mahallede tüm evler mavi kapılı ve gri betonla kaplı… Birbirinin aynısı. Daha sonra kiralık katiller ayarlanıyor. Kiralık katillere ev tarif ediliyor, sağ-sol şeklinde. Dolayısıyla katil anlatan kişinin değil de kendi sağını seçince burada vahim bir durum ortaya çıkıyor. Katil otomatik olarak Büyükşen çiftinin evine yöneliyor. Gece Anadolu’da öyledir, kapı kilitlenmez. Kiralık katil eve giriyor ve suçsuz günahsız olan Büyükşen çiftini pompalı tüfekle vurup öldürüyor. Evin 24 yaşındaki kızı Büşra Şen’in de kafasına dipçikle vuruluyor ve ölü numarası yapıyor.

DELİL YOK, ŞİKAYET YOK... SIR PERDESİ BÖYLE ARALANDI

Soruşturma şu an gizli devam ediyor. İddiaya göre, Abdullah Baldemir Esra Taş’a gidiyor “Seni üzen kişileri ortadan kaldırdık.” diyor.

Hiçbir delil yok, kamera görüntüsü yok, kayıt yok, şikayet yok, tehdit unsuru yok. Rastgele işlenmiş bir cinayet. Jandarma suç araştırma ekipleri tarafından özel bir ekip kuruldu. Suç araştırmada en yetkin olan kişiler oraya gönderilmiş ve Konya İl Jandarma koordinesinde… Ve olayı çözdüler.

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