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AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaydılar! 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

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Son dakika... Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaydılar! 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

Son dakika haberine göre büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı.

Hatay'da büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün, "Yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik" açıklamasını yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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