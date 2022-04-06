Son dakika: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:
Hırvatistan - Yavuz Selim KIRAN
Belçika - Bekir UYSAL
Letonya - Şule ÖZTUNÇ
Finlandiya - Deniz ÇAKAR
İsveç - Yönet Can TEZEL
Danimarka - Rıza Hakan TEKİN
Meksika - İlhan Kemal TUĞ
Avusturya - Levent ELER
Fas - Ömer Faruk DOĞAN
Güney Kore - Salih Murat TAMER
Ekvator Ginesi - Adnan KEÇECİ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Hüsnü Murat ÜLKÜ
Pakistan - Mehmet PAÇACI
Estonya - Başak TÜRKOĞLU
Gine-Bissau - Ali Sait AKIN
Namibya - Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN
El Salvador - Gül BÜYÜKERŞEN
Gürcistan - Ali Kaan ORBAY
Bolivya - Ertan YALÇIN
Kamboçya - Ülkü KOCAEFE
Zimbabve - Berna KASNAKLI VERSTEDEN
Kenya - Subutay YÜKSEL
Venezuela - Naci Aydan KARAMANOĞLU
Sudan - İsmail ÇOBANOĞLU
Moldova - Uygar Mustafa SERTEL
Filipinler - Niyazi Evren AKYOL
Nijer Cumhuriyeti - Özgür ÇINAR
Kolombiya - Beste PEHLİVAN SUN
Malezya - Emir Salim YÜKSEL
Ekvator - Makbule Başak YALÇIN
Arnavutluk - Tayyar Kağan ATAY
Burundi - Alp IŞIKLI
Madagaskar - İshak Ebrar ÇUBUKÇU
Moritanya - Akif MENEVŞE
Kuveyt - Tuba Nur SÖNMEZ
Macaristan - Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU