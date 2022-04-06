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Son dakika: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

#Resmi Gazete#Dışişleri Bakanlığı#Büyükelçi
Son dakika: Büyükelçi atamaları Resmi Gazetede

Bazı büyükelçilerin görev değişikliğiyle ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Brüksel Büyükelçiliği'ne Bekir Uysal, İslamabad Büyükelçiliği'ne de Mehmet Paçacı atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:

Hırvatistan - Yavuz Selim KIRAN

Belçika - Bekir UYSAL

Letonya - Şule ÖZTUNÇ

Finlandiya - Deniz ÇAKAR

İsveç - Yönet Can TEZEL

Danimarka - Rıza Hakan TEKİN

Meksika - İlhan Kemal TUĞ

Avusturya - Levent ELER

Fas - Ömer Faruk DOĞAN

Güney Kore - Salih Murat TAMER

Ekvator Ginesi - Adnan KEÇECİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Hüsnü Murat ÜLKÜ

Pakistan - Mehmet PAÇACI

Estonya - Başak TÜRKOĞLU

Gine-Bissau - Ali Sait AKIN

Namibya - Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN

El Salvador - Gül BÜYÜKERŞEN

Gürcistan - Ali Kaan ORBAY

Bolivya - Ertan YALÇIN

Kamboçya - Ülkü KOCAEFE

Zimbabve - Berna KASNAKLI VERSTEDEN

Kenya - Subutay YÜKSEL

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Venezuela - Naci Aydan KARAMANOĞLU

Sudan - İsmail ÇOBANOĞLU

Moldova - Uygar Mustafa SERTEL

Filipinler - Niyazi Evren AKYOL

Nijer Cumhuriyeti - Özgür ÇINAR

Kolombiya - Beste PEHLİVAN SUN

Malezya - Emir Salim YÜKSEL

Ekvator - Makbule Başak YALÇIN

Arnavutluk - Tayyar Kağan ATAY

Burundi - Alp IŞIKLI

Madagaskar - İshak Ebrar ÇUBUKÇU

Moritanya - Akif MENEVŞE

Kuveyt - Tuba Nur SÖNMEZ

Macaristan - Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU

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#Resmi Gazete#Dışişleri Bakanlığı#Büyükelçi

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