Son dakika... Büyükçekmece'de yabancı uyruklu kadın öldürüldü!

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan evde meydana geldi. Buradaki evde bulunan İran uyruklu kadına şüpheli ya da şüpheliler silahla ateş açtı. Şüpheliler otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının öldüğü belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, kaçan şüpheliler aranıyor.