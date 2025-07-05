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Son dakika... Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı

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#Büyükçekmece Belediyesi#Ahmet Şahin#Yolsuzluk
Son dakika... Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 09:42

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine vekalet eden Ahmet Şahin bu sabah gözaltına alındı.

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Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yakınlarına ve bazı firmalara, 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ile taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de, belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapıldı.

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Bu tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara, toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

BAŞKAN VEKİLİ AHMET ŞAHİN DE GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alınan isimler arasında.

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#Büyükçekmece Belediyesi#Ahmet Şahin#Yolsuzluk

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