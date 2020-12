Son dakika... Büyük tepki çekmişti... Ve soruşturma başlatıldı

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "İzmit'te köpek katliamı yapıldığı" yönünde çeşitli basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan haberlerin ihbar olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından ön araştırma yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın, İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra telef oldukları öğrenilmiştir. Söz konusu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanan açıklamada, gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

UYUŞTURUCU İĞNE KAPSÜLLERİ BULUNDU

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Yaklaşık 2 haftadır bazı hayvanseverler arayarak, sokak köpeklerinin kaybolduğunu bildirdi. Biz iki gündür kabusu yaşıyoruz, hayvanlarımız cehennemi yaşamış. İki haftadır İzmit kent merkezindeki köpekler cehennemi yaşamış, ben onları koruyamadığımız için özür dilemek istiyorum. Uyumuşuz ve çok güzel uyutulmuşuz. Yahyakaptan dün güne 3 köpeğin cesediyle başladı, uyuşturucu iğnelerle öldürülen. Acımız büyük ve küpeli, küpesiz bazı köpeklerin yok olduğunu duyduk. Hayvanseverler bizi sürekli arayıp, şuradaki köpeğimiz yok, araba mı çarptı bilginiz var mı? Kliniğe mi aldırdınız? diye sorular soruyorlar. Bu olayın sonrasında öğrendik ki iki haftadır İzmit sokakların bir köpek avına çıkılmış ve biz gerekenin bir an önce yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ KAYBOLMUŞ GİBİ SOKAKLARDA DOLAŞTIK'

Mahallede bulunan diğer sokak köpeklerinin durumunu kontrol etmek için vatandaşların büyük çaba harcadığını söyleyen Ketenağ, şöyle konuştu:

"Biz üç tane ölü köpeğimizi gördükten sonra Yahyakaptan Mahallesi sakinleri olarak, çocuklarımız kaybolmuş ya da başına bir şey gelmiş gibi, can havliyle sokak köpeklerini aradık. Hangisi burada, hangisi kayıp diye akşama kadar sokaklarda dolaştık. Şu an iki köpeğimiz kayıp. İzmit merkezde de 2 haftadır birçok köpeğin kaybolduğunu duyduk. Mahalle sakinleri bir süredir yolda yürürken, kaldırımda yürürken uyuşturucu iğne kapsülleri görüyor. Bütün her yer bu kapsüllerle dolu."