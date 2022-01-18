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Son dakika: Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda kar engeli! Canlı yayında büyük tehlike

#Kar Yağışı#Bursa#Ankara

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu. TRT HABER Muhabiri Emre Yüncü ise Ankara-Bolu karayolunda yoğun buzlanma dolayısı ile son durumu aktarırken kaza tehlikesi atlattı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

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Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı.

TIR VE KAMYONLARA GEÇİŞ YOK

Bolu Dağı bölgesinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 yolunda ulaşım, yağış nedeniyle aksadı.

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Bursayı Ankaraya bağlayan karayolunda kar engeliBursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda kar engeliHaberin Tüm Görselleri

Kar kalınlığı, yeşil alanlarda yarım metreye ulaşırken, Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Son dakika: Bursayı Ankaraya bağlayan karayolunda kar engeli Canlı yayında büyük tehlike

Ekiplerin çalışmalarına rağmen yollar, beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt üzerinde kar kalınlığı, 5 santimetreye yaklaşırken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Kar küreme çalışmaları için TIR ve kamyonların, D-100 yolunun Bolu Dağı geçişine izin verilmedi. Sürücüler, Bolu Dağı’nın Düzce ve Bolu girişlerindeki dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı.
Son dakika: Bursayı Ankaraya bağlayan karayolunda kar engeli Canlı yayında büyük tehlike
Yoldaki kar küreme çalışmalarının ardından TIR ve kamyon geçişine izin verilecek.

Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi.

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DHA Muhabiri Murat Küçük Bolu'da etkili olan kar yağışı ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Bolu’da kar çilesi yaşanıyor diyebiliriz. 50 cm’ye kadar kar kalınlığı çıktı. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor. 40 dakika önce TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyordu. Ekiple bu noktalarda tuzlama çalışması yapıyor. TEM otoyolunda durum biraz daha rahat. Zaman zaman gözümü açmakta bile zorlanıyorum.

Son dakika: Bursayı Ankaraya bağlayan karayolunda kar engeli Canlı yayında büyük tehlike

TRAFİĞE AÇILDI

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu da karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

KAZA TEHLİKESİ SON ANDA ATLATILDI

Ankara-Bolu karayolunda yoğun buzlanma dolayısı ile sürücüler zor anlar yaşadı. 
Son dakika: Bursayı Ankaraya bağlayan karayolunda kar engeli Canlı yayında büyük tehlike
TRT HABER Muhabiri Emre Yüncü de yoğun kar yoğışının etkili olduğu bölgede son durumu aktarırken aynı yönde gelen TIR kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederken öndeki araca çarpmadan son anda durabildi.

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Muhabir Yüncü, 'Burası Bolu-Ankara yolu. Kaza olabilir Aykut abi. Yayın yaptığımız anda şahit olduk. TIR şoförü duramadı ve trafik sadece sol şeritten ilerleyebiliyor. Kamyonlar biraz daha dikkatli olmalı.' dedi.

Son dakika: Bursayı Ankaraya bağlayan karayolunda kar engeli Canlı yayında büyük tehlike

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