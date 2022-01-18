Son dakika: Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda kar engeli! Canlı yayında büyük tehlike

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Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı.

TIR VE KAMYONLARA GEÇİŞ YOK

Bolu Dağı bölgesinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 yolunda ulaşım, yağış nedeniyle aksadı.

Kar kalınlığı, yeşil alanlarda yarım metreye ulaşırken, Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



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Ekiplerin çalışmalarına rağmen yollar, beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt üzerinde kar kalınlığı, 5 santimetreye yaklaşırken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Kar küreme çalışmaları için TIR ve kamyonların, D-100 yolunun Bolu Dağı geçişine izin verilmedi. Sürücüler, Bolu Dağı’nın Düzce ve Bolu girişlerindeki dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı.Yoldaki kar küreme çalışmalarının ardından TIR ve kamyon geçişine izin verilecek.Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi.

DHA Muhabiri Murat Küçük Bolu'da etkili olan kar yağışı ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Bolu’da kar çilesi yaşanıyor diyebiliriz. 50 cm’ye kadar kar kalınlığı çıktı. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor. 40 dakika önce TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyordu. Ekiple bu noktalarda tuzlama çalışması yapıyor. TEM otoyolunda durum biraz daha rahat. Zaman zaman gözümü açmakta bile zorlanıyorum.

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Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu da karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.Ankara-Bolu karayolunda yoğun buzlanma dolayısı ile sürücüler zor anlar yaşadı.TRT HABER Muhabiri Emre Yüncü de yoğun kar yoğışının etkili olduğu bölgede son durumu aktarırken aynı yönde gelen TIR kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederken öndeki araca çarpmadan son anda durabildi.

Muhabir Yüncü, 'Burası Bolu-Ankara yolu. Kaza olabilir Aykut abi. Yayın yaptığımız anda şahit olduk. TIR şoförü duramadı ve trafik sadece sol şeritten ilerleyebiliyor. Kamyonlar biraz daha dikkatli olmalı.' dedi.

