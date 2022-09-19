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Bursa'nın İznik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

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#Bursa#İznik#İznik Gölü
Bursanın İznik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 17:26

Bursa’nın İznik ilçesi Derbent Mahallesi’nde çıkan orman yangını 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

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Derbent Mahallesi’nde ormanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bursanın İznik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursanın İznik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

 

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#Bursa#İznik#İznik Gölü

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