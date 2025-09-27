×
Son dakika... Bursa'dan sonra Balıkesir orman yangını da kontrol altında

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Bursa#Yangın Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 15:20

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Kayaeli Mahallesi yakınlarında araç kazası sonucu çıkan orman yangını da söndürüldü.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın, saat 15.30 sıralarında Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi’nde çıktı. Zirai alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 arazöz ve 2 helikopter ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Bursadan sonra Balıkesir orman yangını da kontrol altında
Orhaneli Cumhuriyet Savcılğıı olayla ilgili soruşturmaya başladı.

BALIKESİR ORMAN YANGINI DA KONTROL ALTINDA 

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki 16 BOC 659 plakalı kamyon, Kayaeli Mahallesi'nde uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kamyonda mahsur kalan Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma, jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alındı.

Sağlık görevlilerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 10 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 9 itfaiye, 2 TOMA ve 208 personelle yürütülen havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Son dakika... Bursadan sonra Balıkesir orman yangını da kontrol altında

 

