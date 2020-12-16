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Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı arttı

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Son dakika... Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı arttı
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Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine dün ve bugün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşmaları üzerine başvuran Mehmet İ. (51),Ferdi N.(37),B.E. (36),M.T. (51),E.A. (43),A.G (52),M.D. (58),M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49),T.M. (44),İ.Ç.(39) ve S.Ç'nin (51) sahte içkiden zehirlendikleri bilgisi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı.

SAHTE İÇKİDEN ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hastanede tedaviye alınanlardan Mehmet İ. ve Ferdi N. yaşamını yitirmesinin ardından bir kişi daha sahte içkiden öldü.

Ayrıntılar geliyor...

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