Son dakika: Bursa'da yangın paniği

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 10’uncu Dilek Sokak’taki bir tekstil atölyesinde bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, içerideki kimyasal maddeler ve kumaşların alev almasıyla büyüdü.

Adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı atölyenin çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ



Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yakınına ait olan atölyedeki yangını söndürmek için çatıdan hortumla su tutan Muharrem Vardar, yaklaşık 5 metre yükseklikteki çatıdan düştü. Yaralanan Vardar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 iş yerine daha sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma ekipleri de müdahale etti. Yangında iş yerlerinde mahsur kalan bir kedi ve bir köpek ekiplerce kurtarıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

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