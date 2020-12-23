Son dakika... Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi

Kentte son 10 günde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi ve Mehmet Süpürgeci geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu, Uğur Kökkoparan, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler, çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan‘ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Kökkoparan’ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla kente getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, perşembe günü merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 1 ton sahte alkole piyasaya sürülmeden el konuldu.

SAHTE İÇKİDEN ÖLEN SÜPÜRGECİ’NİN SON ANLARI KAMERADA

Sahte içkiden yaşamını yitiren 4 kişiden biri olan Mehmet Süpürgeci'nin, zehirlendikten sonra esnaftan yardım istediği ve hastaneye kaldırıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan Süpürgeci'nin sahte içki satın aldığı Uğur Kökkoparan'ı, cep telefonunun rehberine 'Etilci' diye kaydettiği ortaya çıktı.

ÖLÜ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip, hastaneye kaldırılan kişilerden Kenan Çetinkaya ve Mümin Ayyıldız da yaşamını yitirdi. İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Çetinkaya ve Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Ayyıldız’ın hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Hastanede tedavi gören 11 kişiden 5’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ



Bursa’da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip, hastaneye kaldırılan kişilerden Ufuk Gezercan da yaşamını yitirdi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Gezercan'ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 7'ye çıktı.