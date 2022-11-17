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Son dakika... Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı

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#Bursa#Sahte İçki#Mahmut Akça
Son dakika... Bursada sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 09:14

Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mahmut Akça da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e çıktı.

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Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

 

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#Bursa#Sahte İçki#Mahmut Akça

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