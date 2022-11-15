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Bursa'da sahte içki kâbusu: Can kaybı 3'e yükseldi

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#Sahte İçki#Bursa#Alkol
Bursada sahte içki kâbusu: Can kaybı 3e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 11:41

BURSA'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden Necip Cece (60) de hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3’e yükselirken, içkiyi sattığı belirlenen Raif U. (45) ile İzmir'den metil alkolü kargoyla gönderdiği tespit edilen O.Y. (43) gözaltına alındı. 11 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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Yıldırım'da önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik ve Erol Oktay, dün hayatını kaybetti. Necip Cece ise bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 11 kişinin hayati tehlikeleri sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İ. ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif U.'dan aldıklarını tespit etti. Metil alkolü ise O.Y. isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi. Yapılan operasyonla Raif U. Bursa’da, O.Y. ise İzmir’de gözaltına alındı.

Bursada sahte içki kâbusu: Can kaybı 3e yükseldi

Bursa'da yakalanan Raif A. U. emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Bursada sahte içki kâbusu: Can kaybı 3e yükseldi

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#Sahte İçki#Bursa#Alkol

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