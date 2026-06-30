Son dakika... Bursa'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 13:31
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Yörükler Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.
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