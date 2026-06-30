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Son dakika... Bursa'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

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#Orman Yangını#Bursa#Orhaneli
Son dakika... Bursada orman yangını Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 13:31

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Yörükler Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.

Son dakika... Bursada orman yangını Rüzgarın etkisiyle büyüdü

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#Orman Yangını#Bursa#Orhaneli

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