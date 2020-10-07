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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa'da orman yangını

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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gemlik'e bağlı Umurbey Mahallesi, Aytepe mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

 

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