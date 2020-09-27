Son dakika... Bursa'da orman yangını

Mudanya ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.