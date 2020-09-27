MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bursa'da orman yangını
GeriGündem Son dakika... Bursa'da orman yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 27.09.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa'da orman yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bursa'da orman yangını
Abone Olgoogle-news

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Mudanya ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Son dakika... Bursada orman yangını

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle