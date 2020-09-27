Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)
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Son dakika... Bursa'da orman yangını
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Mudanya ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
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