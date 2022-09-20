Son dakika... Bursa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Operasyon sabah saatlerinde başladı. Beş ayı aşkın takip sonucunda bu sabah itibariyle Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 130 hedefte toplam 132 kişi gözaltına alındı. Biraz sonra hem sorguları yapılacak ve ardından da adliyeye teslim edilecek.

"UYUŞTURUCU SATICILARINA FIRSAY VERMEYECEĞİZ"

Hem Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bursa'da gerçekleştiren emniyet müdürlüğümüzü hem de teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyeceğiz. Kocaeli'nde 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi.

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"KİMSE BİZDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA NORMAL DAVRANMAMIZI BEKLEMESİN"

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Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin. Bir haber daha vermek isterim; Geçen hafta tarihimizin en yüksek uyuşturucu satımından gözaltı oldu. Milletimiz bize güvensin, uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam etmektedir.