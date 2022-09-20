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Son dakika... Bursa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Soylu#Uyuşturucu#Operasyon
Son dakika... Bursada Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili detayları açıkladı. Bakan Soylu, 130 noktada 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Operasyon sabah saatlerinde başladı. Beş ayı aşkın takip sonucunda bu sabah itibariyle Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 130 hedefte toplam 132 kişi gözaltına alındı. Biraz sonra hem sorguları yapılacak ve ardından da adliyeye teslim edilecek.

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"UYUŞTURUCU SATICILARINA FIRSAY VERMEYECEĞİZ"

Hem Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bursa'da gerçekleştiren emniyet müdürlüğümüzü hem de teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyeceğiz. Kocaeli'nde 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi. 

Son dakika... Bursada Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

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"KİMSE BİZDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA NORMAL DAVRANMAMIZI BEKLEMESİN"

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Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin. Bir haber daha vermek isterim; Geçen hafta tarihimizin en yüksek uyuşturucu satımından gözaltı oldu. Milletimiz bize güvensin, uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam etmektedir. 

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#Bakan Soylu#Uyuşturucu#Operasyon

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