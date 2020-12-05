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Muammer İRTEM- Abdulselam UĞUR/BURSA - DHA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden çocuklar siren sesini duyunca...

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı. Polis sokaktan gidene kadar yüksek bir duvarın üzerinde beklediği maskesiz çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. O anlar ise cep telefonunun kamerasına yansıdı.

​Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu’nun bahçesindeki sahada 6 çocuğun top oynadığı anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika... Bursada kısıtlamayı ihlal eden çocuklar siren sesini duyunca...

İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa gelen polis aracının siren sesini duyan çocuklar, kaçtı. Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı. 6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi.

Son dakika... Bursada kısıtlamayı ihlal eden çocuklar siren sesini duyunca...

Daha sonra çocuklar, duvarın üzerinden yürüyerek, yola çıktı. Çocukların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Çocukların duvar üzerindeki tehlikeli yürüyüşü de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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