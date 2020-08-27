MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 17 yaralı
GeriGündem Son dakika... Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 17 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa'da tekstil firmasının işçilerini taşıyan midibüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1’i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Ferhat Erol’un (60) kullandığı 16 ES 1821 plakalı işçi servis midibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada midibüsteki işçilerden bazıları savrulurken 4 işçi ise sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün içerisinde sıkışan 4 kişiyi 45 dakikalık çalışmanın ardından çıkarabildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede sürücü Ferhat Erol ile midibüsün ön koltuğunda oturan Ayşin Güler’in (47) öldüğü belirlendi. 1’i ağır 17 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Bursada işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

Son dakika... Bursada işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle