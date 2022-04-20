Son dakika... Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı! Acı haber geldi

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Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında bombalı saldırı gerçekleşti.

1 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Saldırıda 1 kişi şehit oldu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

BAKAN SOYLU: FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

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BAKAN BOZDAĞ: UZAKTAN KUMANDALI BİR EYP’NİN PATLATILDIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır,

yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır" dedi.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk yaptığı açıklamada "Cezaevi aracının geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. 1 kişi şehit oldu, biri ağır 4 yaralı var. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor. Olayın terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Canpolat, yeni yaptığı açıklamada, "EYP dediğimiz patlayıcı döşemiş. Uzaktan kumanda ile yönetildiğini düşündüğümüz patlayıcı. Bir memurumuz şehit oldu. 2 yaralımız taburcu edildi. İnşallah en kısa zamanda failleri yakalamaya çalışacağız. Şu an elimizde net bilgi yok. Olduğu zaman açıklarız" dedi.

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"GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK"

TRT muhabiri Ferhat Özkaner, "Güvenlik kameraları incelenecek. Çok sayıda emniyet yetkilisi bölgeyi abluka altına aldı. Olayın terör saldırısı olduğu netleşti. Bursa Valisi, terör saldırısı olduğunu, el yapımı bombanın uzaktan patlatıldığını söyledi. Olay yeri inceleme ekibi, olay yerinde şarapnel parçalarını arıyor." dedi.

"TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

DHA muhabiri Esra Türker CNN TÜRK canlı yayınında "Cezaevi personellerini nöbet değişimi için almıştı servis aracı, cezaevi yolunda bir patlama meydana geldi. Cezaevi personellerinin ilk ifadelerine göre bir terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor. Bursa Emniyet Müdürü de şu anda olay yerinde incelemelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.