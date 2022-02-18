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Son dakika... Bursa’da heyecan yaratan ihbar

#Bursa#Misi Köyü#Hava Aracı
Son dakika... Bursa’da heyecan yaratan ihbar

Bursa'da Misi Köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. İddia arama kurtarma ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu arada ihbarın bir kişiden geldiği, ihbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Ekiplerin Gümüştepe-Misi bölgesinde yaptıkları araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi.

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Öte yandan Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp da geri dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi.

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#Bursa#Misi Köyü#Hava Aracı

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