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Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 14.09.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

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Son dakika: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik maddelerin alev alması ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar, kentin de birçok noktasından da görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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