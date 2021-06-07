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İsmail Hakkı SEYMEN- Derya EVREN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa'da geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

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Son dakika... Bursa'da geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını tesis binasına sıçramadan söndürmeye çalışıyor.

Mudanya ilçesinde İzmir yolunun Balabancık mevkisi yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin açık alanında saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Tesisin atık toplama noktasında çıkan yangın, kısa sürede büyürken kentin birçok noktasından da görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Bursada geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

Ekipler, 7 itfaiye aracı ile alevlerin tesis binasına ve çevreye sıçramaması için söndürmeye çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika... Bursada geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

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