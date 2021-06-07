Son dakika... Bursa'da geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

Mudanya ilçesinde İzmir yolunun Balabancık mevkisi yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin açık alanında saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Tesisin atık toplama noktasında çıkan yangın, kısa sürede büyürken kentin birçok noktasından da görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 7 itfaiye aracı ile alevlerin tesis binasına ve çevreye sıçramaması için söndürmeye çalışmalarına devam ediyor.

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