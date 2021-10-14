Son dakika... Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' operasyon: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Orhangazi ve İnegöl ilçelerindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
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