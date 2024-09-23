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Son dakika... Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilottan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Eğitim Uçağı#Pilot
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 09:37

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 08.10 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. 2 kişilik eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

Son dakika... Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilottan acı haber

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi. Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Fenix Havacılık'a ait olduğu belirtildi. 

Son dakika... Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilottan acı haber

(Ünal Aster) 

Haberin Devamı

Son dakika... Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilottan acı haber


 

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#Bursa#Eğitim Uçağı#Pilot

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