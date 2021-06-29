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Haber Giriş: 29.06.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü!

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Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yaparken meyve bahçesine düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar olduğu öğrenildi.

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  • Son dakika... Bursada eğitim uçağı mecburi iniş yaparken meyve bahçesine düştü
  • Son dakika... Bursada eğitim uçağı mecburi iniş yaparken meyve bahçesine düştü
  • Son dakika... Bursada eğitim uçağı mecburi iniş yaparken meyve bahçesine düştü
  • Son dakika... Bursada eğitim uçağı mecburi iniş yaparken meyve bahçesine düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirdi.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika: Bursada eğitim uçağı bahçeye düştü

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, bölgedeki bir meyve bahçesine inen uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

Son dakika: Bursada eğitim uçağı bahçeye düştü

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