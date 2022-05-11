Son dakika... Bursa’da mağazanın tavanı çöktü! Belediye Başkanı’ndan ilk açıklama

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Bursa'da bir alışveriş merkezinde bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Hepimize büyük geçmiş olsun. AVM'nin ek binası olarak kullanılan binanın çalışması, AVM yönetimi tarafından yapılan bir çalışmaydı. Bir can kaybı veya bir yaralanma söz konusu değil. Gerekli müdahale ekiplerimiz tarafından yapılıyor." dedi.

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Aktaş, "Normale döndürmeyle alakalı arkadaşlarım orada. Tavanda daha önceden yapılmış bir imalattan kaynaklanmış olabilir, bilemiyorum. Ben mevcut AVM'nin kalan kısmını etkileyecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Bütün ekiplerimiz şu anda orada, herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil. İlk tespitimiz yaralı ve can kaybı olmadığı yönünde." ifadelerini kullandı.

DHA muhabiri Muharrem İrtem CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri aktardı:

Mağazada bilinmeyen nedenle yangın çıktı ve mağazanın tavanı çöktü. AVM tamamen boşaltıldı. Tavanın altında kalan var mı diye bakılıyor. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. 2 katlı olan bir kıyafet mağazasında çıkıyor yangın. Enkaz altında kalanlar olabilir, ekiplerin arama çalışması sürüyor. Mağaza AVM'nin içindeki en büyük mağaza.