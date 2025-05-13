SON DAKİKA! Bursa'da deprem... AFAD: 3.0, Kandilli: 3.4 | Uzman isim cevapladı: Riskli potansiyel alanlardan biri

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AFAD, Bursa Gemlik'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.49'da gerçekleşen depremin derinliği 12.1 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 12.8 km olarak açıkladı.

Depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle sabah İstanbul'daki 3.8'lik deprem, 6.2'lik 23 Nisan'daki depremin devamında şimdiye kadar 650'nin üzerinde artçı depremlerden biri olarak gözüküyor. Dolayısıyla normal işleyen süreçte devam eden depremlerden biri. Burada bir endişe uyandıracak bir deprem değil. Artçı sarsıntılardan biri.

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"TEK PARÇA HALİNDE KIRILIRSA 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLUŞTURABİLİR"

Bursa Gemlik'te meydana gelen deprem ise Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Bursa'nın üzerinden ayrılan fayı var. Gemlik segmenti üzerinde meydana geldiğini düşündüğümüz bir deprem. Bu alanda daha önce de depremler yaşadık. 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde depremlerimiz var. Bu bizim haritalarımızda, potansiyel bölgeler arasında da var olan alanlardan biri. Bu fay hattı tek parça halinde kırıldığında 7'nin üzerinde deprem oluşturabilecek, eğer parça parça kırılırsa her parçanın 6 üzerinde depremler oluşturabileceği bir segmentler grubu.

"DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU, BUNUN HESAPLAMA YÖNTEMİ YOK"

Dolayısıyla bugün meydana gelen Gemlik segmenti de bu parçalardan biri. Bu bölge, bizim haritalarımızda riskli potansiyel alanı diye ifade ettiğimiz bölgelerden biri. 3 büyüklüğündeki deprem, büyük bir depremin öncüsü müdür? Öncü deprem kavramı da bizde bilimsel anlamda hesaplanabilir bir kavram değil. Her küçük depremin ardından büyük bir deprem oluşmuyor. Böyle istatiksel bilgi de yok. Dolayısıyla biz ancak büyük deprem olduğu zaman diyoruz ki, büyük depremden önce 4 tane 3'lük küçük deprem oluşturmuş, bunlar öncü deprem diye bilimsel yayında yazıyoruz. Bunun hiçbirimize faydası yok. Şu anlamda faydası yok. İnsanların istediği cevap şu; Bunun arkasından büyük deprem olur mu, ne zaman olur? Bunun bilimsel olarak hesaplanabilir hiçbir yöntemi yok.

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Bu depremler enerjiyi azaltmıyor ama fayın hareketli olduğunu gösteren depremlerden biri.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ

Bizim Marmara Denizi'ndeki bahsi geçen fayı görme lüksümüz yok. Deniz dibi faylarından biri. Biz bu verilerin tamamını bilimsel yayınlardan ve devlet destekli yapılan araştırmalardan elde ediyoruz. Bir taraf olmam gerekirse eğer, devletin verdiği veriler ve üniversitelerle yaptığı çalışmalar sonucunda yayınladığı çalıştay raporlarını almak zorundayım. Bu raporlara göre Adalar fayı, Avcılar fayı ve Kumburgaz segmenti diye 3 segmentten bahsediliyor. Adalar ve Avcılar segmentinin tek tek kırılması durumunda 7 ve üzeri depremler, eğer üçü birlikte kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem beklentisiyle hazırlanmış senaryo üzerinden konuşuyoruz ve buna inanmak durumundayız. Hazırlıklarımızı buna göre yapmak durumundayız."