MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında
GeriGündem Son dakika... Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında
Abone Olgoogle-news

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet ve TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında mahrem imamların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmayla ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları saptanan 14 şüpheliye yönelik operasyon yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bursa ile Ankara, İstanbul ve Osmaniye’de eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin mahrem imam olduğu bildirildi. 1 'i açığa alınan astsubay, 1'i emekli astsubay, 8 'i eski askeri okul öğrenci, 1'i özel sektör çalışanı olan şüpheliler, emniyette sorguya alındı.

Polis ekipleri, firari bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle