Son dakika... Bursa İnegöl'de fabrika yangını: Yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı

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İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde yükselen alevler, cam, iplik ve metal fabrikalarına da sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, çevre il ve ilçelerden de ekipler sevk edildi. Olay yerine karadan 50'nin üzerinde itfaiye aracı 100'ün üzerinde personeller müdahale ederken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri, Balıkesir'den gelen helikopter ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterine havadan ayrıca 2 uçak destek vermek için geldi.

5 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbarla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Fabrikalar tahliye edilirken, bazı işçilerin yaralandığı, bazılarının da dumandan etkilendiği belirtildi. Çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; iplik, metal ve mobilya üretimi yapan 4 fabrikada devam eden yangına 80 kişilik itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek için Orman İşletme Müdürlüğü'nden de helikopter istendi. Yangına havadan da müdahale başladı.

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VALİ CANBOLAT: DUMANDAN ETKİLENENLER VAR

Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İnegöl Kaymakamı Eren Arslan bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bursa Valisi Canbolat, "Dumandan etkilenenler var, yangına 3 helikopter müdahale ediyor" dedi.