Son dakika: Bursa Gemlik’te 4.3 büyüklüğünde deprem! Gemlik'te 2 günde 3 deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ile Yalova ve İstanbul'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.91 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Kent merkezi ile Orhangazi, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe yol açarken, vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Bursa’nın Gemlik ilçesi dün saat 11.47’de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde ikinci bir depremle sallanmıştı. Bugün ise 4,3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRMAMIZ GEREKİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem sonrası şu açıklamada bulundu:



"Geçmiş olsun Bursa. Allah ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Her deprem bize hatırlatıyor ki; afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor. Tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için gereken her adımı atacağız."

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Geçmiş olsun Bursa.



Allah ülkemizi daha büyük afetlerden korusun.



Her deprem bize hatırlatıyor ki;

afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor.



Tüm… https://t.co/EexK5Sm8pq — Murat KURUM (@murat_kurum) July 2, 2025

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ DURUM YOK



Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, deprem sonrası ilçedeki son durumu CNN TÜRK’te açıkladı. Şükrü Deviren, ‘2 gündür sallanıyoruz, şu anda olumsuzluk yok. Gemlik şu an sakin durumda yapısal bir zarar yok. Ekiplerimiz durumu takip ediyor.’ dedi.

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DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan, deprem sırasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntının en fazla hissedildiği yerlerden olan Orhangazi ilçesinde bir sokaktan kameraya yansıyan görüntüde, dükkanlarının önünde oturan esnafın, sarsıntıyla birlikte yerlerinden panik içinde kalktıkları, binalardaki vatandaşların da sokağa çıktığı görüldü.

Telefon aksesuarı satılan bir dükkandan yansıyan görüntüde çalışanlar ile müşterilerin koşarak dışarı çıktığı, yine bir oto tamirciden yansıyan görüntüde ise yemek yiyen çalışanların, panikle masadan kalkıp, dışarı çıktığı görüldü.

"BİR HAZIRLIK GİBİ"

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CNNTÜRK canlı yayınında Prof.Dr. Süleyman Pampal "Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. Bir kuzey kol var 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. 23 Nisan’da deprem olan batı kesim doğuya doğru devam ediyor. Orada kırılmamış kesimin 7 civarı deprem üretebileceğini varsayabiliriz. Ege’den başlarsak Tekirdağ civarından Marmara’ya kadar kuzey kol kırıldı. 2.cisinin gelmesi muhtemel.

Gemlik bölgesindeki fay Kuzey Anadolu fayının kuzey kesimi. Orada çok ciddi bir boşluk var. Gemlik civarındaki bu tür depremler sanki İznik depremini üreten fayın ısınma hareketleri gibi yorumlanabilir. Bir hazırlık gibi. " ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA YAŞANAN DEPREMLER

Büyüklük: 6.1Derinlik: ~13 kmEtkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, BursaHasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 359 kişi yaralandı; 400’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Binlerce kişi geçici olarak barınma merkezlerine yerleştirildi, bazı yapılar hasar gördü. İstanbul’da okullar kapatıldı, halk panik yaşadı

23 Kasım 2022 – Düzce Bölgesinde (İstanbul’a ~172 km doğu)

Büyüklük: 5.9

Derinlik: –

Etkilenen yerler: İstanbul’dan uzakta, Düzce merkezli

Hasar/İzlenim: 2 dolaylı ölü, 93 yaralı; binlerce bina hasar gördü. İstanbul’da hissedildi, ama büyük yıkım yaşanmadı

11 Ocak 2020 – Silivri civarı (İstanbul’a ~61 km batı)

Büyüklük: 4.7 (Mw)

Derinlik: 7 km

Etkilenen yerler: Silivri civarı; İstanbul merkezde hafif hissedildi

Hasar/İzlenim: Ciddi bir hasır raporu olmadı ama panik yaşandı

26 Eylül 2019 – Silivri/ Marmara Ereğlisi açıkları (İstanbul’a ~68 km batı)

Büyüklük: 5.7 (bazı kaynaklar 5.8)

Derinlik: 7 km

Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya

Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi sonucu öldü, 43 kişi yaralandı; 473 bina hasar gördü, Avcılar’da bir caminin minaresi çöktü.