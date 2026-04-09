Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 13:48

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçiminde, AK Parti'nin adayı Şahin Biba, üçüncü turda 61 oy alarak seçildi. CHP ise seçimde aday göstermedi.

Süreç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ‘usulsüzlük’ ve ‘rüşvet’ soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başladı.

Belediye Kanunu gereği, meclis üyeleri başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü gündemle toplandı. Mecliste yapılan oylamada, çoğunluğun desteğini alan Şahin Biba, başkanvekilliği görevine seçildi.

Toplamda 61 oy alan Şahin Biba, seçim sonucunun ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde başkanvekili olarak göreve başlayacak. 

CHP ADAY GÖSTERMEDİ

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirmişti. Başkanvekilliği seçimi için AK Parti, Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi. CHP, tepki olarak aday göstermeme kararı aldığını açıkladı. 

