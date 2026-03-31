Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 08:15

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu bildirildi.

Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edildi.

Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI: 55 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz operasyonla ilgili detayları anlattı;

"Resmi kaynaklardan edindiğimiz bilgilerde şu suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen aralarında örgüt lideri konumunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı Turgay Erdem’in tutuklu isimlerden bir tanesi kendisi bulunduğu toplamda 59 isimden bahsediliyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Bozbey’in eşi Seden Bozbey hakkında da yine gözaltı kararı var. Kızı Side Bozbey Güral hakkında da yine gözaltı kararı var. Mustafa Bozbey’in kardeşleri Ramiz Bozbey ve Ertan Bozbey hakkında da yine gözaltı kararları verildi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimat doğrultusunda. Aynı zaman da iş insanlarından belediye çalışanlarından da gözaltına alınanalar var.

Rüşvete aracılık ettikleri iddiasıyla karşı karşıya olanlar var. Rüşvet verdikleri iddiasıyla karşı karşıya olanlar var. Zabıta müdürleri var örneğin Nilüfer belediyesi zabıta müdürü Yılmaz Adıgüzel’de hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden. Bir dizi suçlama var. 55 kişi şu an da gözaltına alındı. Firari isimler var. İş insanı Abdulkadir Alkan, Naci Abay, Şevket Gündüz ve Tuğrul Kutluay bu isimlerin yurt dışında olduğu tespit edildi."

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa’da doğan Mustafa Bozbey, İnşaat Mühendisliği eğitimi alarak yüksek lisansını tamamladı ve meslek hayatına kendi kurduğu şirketle devam etti. 1999 yılında DSP’den Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Bozbey, sonraki seçimlerde CHP’den aday olarak dört dönem üst üste bu görevi sürdürdü. Bu süreçte Nilüfer’in planlı ve gelişmiş bir kent haline gelmesinde rol oynadı.

2019’da CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bozbey, seçimi kaybetti. 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olarak oyların yüzde 47,62’sini aldı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli olan Bozbey’in bir kız çocuğu ve iki torunu bulunmaktadır.

