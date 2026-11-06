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Son dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#GSB Burs Ve Öğrenim Kredisi#Burs#Öğrenim Kredisi
Son dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 10:07

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.11 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" dedi.

Son dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Sonuçlar için: https://turkiye.gov.tr

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor. 

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YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini tamamlama süresi 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59'da sona eriyor.

Yurt dışı öğrencilerinin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Daha sonra yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

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#GSB Burs Ve Öğrenim Kredisi#Burs#Öğrenim Kredisi

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