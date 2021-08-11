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Halim AKCA/ BUCAK (Burdur) (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını

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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

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  • Burdurun Bucak ilçesinde orman yangını
  • Burdurun Bucak ilçesinde orman yangını
  • Burdurun Bucak ilçesinde orman yangını
  • Burdurun Bucak ilçesinde orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Son dakika... Burdurun Bucak ilçesinde orman yangını

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