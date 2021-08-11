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Bucak'a baÄŸlÄ± Ã‡obanpÄ±nar kÃ¶yÃ¼ Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Alevler, rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi'ne ardÄ±ndan NaraÄŸacÄ± Mahallesi'ne sÄ±Ã§radÄ±. DaÄŸÄ±nÄ±k yerleÅŸimin olduÄŸu bÃ¶lgede bazÄ± evler, tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen ekipler, yangÄ±na helikopter, arazÃ¶z ve iÅŸ makineleri ile mÃ¼dahale ediyor.Â BÃ¶lge halkÄ± da sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veriyor.Â KÃ–YLER BOÅžALTILDI



Burdur'un Bucak ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡obanpÄ±narÄ± kÃ¶yÃ¼nde baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ± Karaseki kÃ¶yÃ¼nÃ¼n Ã–zkaraseki Mahallesi'ne sÄ±Ã§rayÄ±nca evler boÅŸaltÄ±ldÄ±. YangÄ±n nedeniyle Kocaeliler Beldesinin GÃ¶kalan ve Ã‡Ä±nar mahallesi, Karaseki kÃ¶yÃ¼nÃ¼n Ã–zkaraseki bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile KargÄ± kÃ¶yÃ¼ ve Ã‡obanpÄ±narÄ± kÃ¶yÃ¼ tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. YangÄ±na, 7 helikopter ve 3 uÃ§akla mÃ¼dahale ediliyor. BÃ¶lgenin sarp ve dik olmasÄ± nedeniyle karadan mÃ¼dahalede gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekildiÄŸi kaydedildi.



Burdur Valisi Ali ArslantaÅŸ, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Hakan BaÅŸaklÄ±gil, Bucak KaymakamÄ± Erol TanrÄ±kulu, Bucak Belediye BaÅŸkanÄ± Emrullah Ãœnal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

MANAVGATâ€™TA ORMAN YANGINI

Antalyaâ€™nÄ±n Manavgat ilÃ§esi SarÄ±lar Mahallesiâ€™nde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ekipler, yangÄ±na mÃ¼dahaleye baÅŸladÄ±.Â

SarÄ±lar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlÄ±k alanda saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Manavgat Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafÄ±ndan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.

KAÅž'TA SAZLIK ALANDA Ã‡IKAN YANGINA MÃœDAHALE EDÄ°LÄ°YOR

Antalya'nÄ±n KaÅŸ ilÃ§esinde sazlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerince kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

YeÅŸilkÃ¶y, Ova ve KÄ±nÄ±k mahallelerinin kesiÅŸtiÄŸi GÃ¶l mevkisindeki sazlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

SeralarÄ±n da bulunduÄŸu bÃ¶lgede, alevler rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

ADANA KOZAN'DA DA YANGIN Ã‡IKTI

Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esindeÂ Ã‡Ä±narlÄ± mevkisindeki ormanlÄ±k alanda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye 2 helikopter, 1 uÃ§ak ve arazÃ¶zler gÃ¶nderildi. Ekiplerin yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

YANGININ KÃœLLERÄ° ANTALYA'DA

Burdur'un Bucak ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡obanpÄ±narÄ± kÃ¶yÃ¼nde baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ±na karadan ve havadan mÃ¼dahale sÃ¼rerken, duman ve kÃ¼ller 74 kilometre uzaklÄ±ktaki Antalya'ya ulaÅŸtÄ±. RÃ¼zgar nedeniyle yangÄ±nda havaya savrulan kÃ¼ller, Antalya'da ÅŸehir merkezinin Ã¼zerinden ev ve iÅŸ yerlerine yaÄŸdÄ±. Kentin Ã¼zeri tamamen dumanla kaplandÄ±. Åžehre ulaÅŸan is kokusu nedeniyle panik olan vatandaÅŸlar, yangÄ±nÄ±n nerede olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

BAKAN PAKDEMÄ°RLÄ°'DEN YANGINLARLA Ä°LGÄ°LÄ° AÃ‡IKLAMA

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, MuÄŸla'nÄ±n KÃ¶yceÄŸiz ve Burdur'un Bucak ilÃ§elerinde Ã§Ä±kan yangÄ±nlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"KÃ¶yceÄŸiz yangÄ±nÄ±nda yerleÅŸim yerlerine tehdidi ortadan kaldÄ±rdÄ±k. YangÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru geliyoruz.

Bucak yangÄ±nÄ± tehlikeli. Yanan evler, boÅŸaltÄ±lan evler var.

YangÄ±ndan zarar gÃ¶ren her kÃ¶ye ve mahalleye Ã¶zel entegre tarÄ±msal kalkÄ±nma projeleri hazÄ±rlanÄ±yor.''

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