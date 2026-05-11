Son dakika... Burcu Köksal için kesin ihraç talebi

Haberin Devamı

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk kararı alındı.

CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran detayları anlattı;

"Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları artık yavaş yavaş doğrulanmaya başladı. Bugün itibarıyla Merkez Yönetim Kurulu’nun en önemli gündemi bu başlıktı. CHP MYK, Burcu Köksal’ı Disiplin Kurulu’na sevk etti. Aynı zamanda kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline gönderildi. Tedbirli olması, parti üyeliğinin askıya alınması anlamına geliyor. Bu nedenle de istifa etmesine gerek kalmadan başka bir partiye geçebiliyor.

Bu açıklamayı MYK sonrası CHP Sözcüsü Zeynel Emre yaptı. Zeynel Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dahi telefonlarına Burcu Köksal’ın çıkmadığını söyledi. ‘MYK bunu kabul edemez. Genel başkanımızın telefonuna dahi yanıt vermiyor. Biz yönetim olarak Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Şimdi nereye isterse gidebilir’ ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BURCU KÖKSAL’A ULAŞILAMIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel de konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bu geçişin nedeni olarak Burcu Köksal’ın eşini işaret etmiş ve yaptığı bir telefon görüşmesinde, ‘Gerekirse boşan, CHP’liler senin arkanda durur’ dediğini açıklamıştı. Ancak sonrasında kendisine ulaşamadıklarını belirtmişti.

Bugün de Zeynel Emre bu durumun altını çizdi. Özgür Özel dahil hiçbir MYK üyesinin Burcu Köksal’a ulaşamadığını söyledi. CHP’de alınan bu kararın ardından gözler şimdi salı günü yapılacak AK Parti İl Başkanları Toplantısı’na çevrildi.