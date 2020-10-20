DHA
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Son dakika… Bülent Turan’dan Meral Akşener’e cevap
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meral Akşener'in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.
Bülent Turan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın.
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