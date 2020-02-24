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AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 08:48,Son Güncelleme:/

Son dakika... BUDO seferleri iptal oldu

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Son dakika... BUDO seferleri iptal oldu
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamamış, 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin ise iptal edildiği duyurulmuştu.

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