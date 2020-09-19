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DHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 08:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... BUDO bazı seferleri iptal etti

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Son dakika... BUDO bazı seferleri iptal etti
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Son dakika! BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

 

Son dakika haberine göre BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada iptal edilen seferler şöyle duyuruldu;

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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