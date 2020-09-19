Son dakika... BUDO bazı seferleri iptal etti
Son dakika! BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Son dakika haberine göre BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada iptal edilen seferler şöyle duyuruldu;
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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