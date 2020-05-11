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Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER - Can EROK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

Son dakika... Bu sabah İstanbul... Köprüdeki trafik yoğunluğu görüntülendi

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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözlendi.

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  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yoğunluk
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yoğunluk
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yoğunluk
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yoğunluk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler de bugün itibarıyla kontrollü şekilde faaliyete geçiyor.

İşlerine gitmek için sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk yaşanırken trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 11, 08.30'da yüzde 15 olarak ölçüldü.

Yasağın ardından İstanbulda toplu ulaşımda yoğunluk
Yasağın ardından İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk
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