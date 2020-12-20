DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeki Van, Bitlis, MuÅŸ ile Hakkari'de buzlanma ve don beklendiÄŸi bildirildi.

Meteoroloji 14. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde hava parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu olacak.Â Â Â Â Â

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Â Â Â Â Â

Van GÃ¶lÃ¼'nde ise rÃ¼zgarÄ±n batÄ±lÄ± yÃ¶nlerden 20-40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanÄ±n az bulutlu, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n aÃ§Ä±k olmasÄ± bekleniyor.Â Â Â Â Â

GÃ¼n iÃ§inde en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n Van ve MuÅŸ'ta 5, Bitlis'te 4, Hakkari'de 3 derece olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayÄ± ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiÄŸinden vatandaÅŸlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerekiyor.Â Â Â Â Â



â€˜Ä°STANBUL, KOCAELÄ°, SAKARYA VE BALIKESÄ°Râ€¦â€™



YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzey ve doÄŸu kesimlerinin parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile KÄ±rklareli, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve BalÄ±kesir illerinin kuzey ilÃ§elerinin yaÄŸmurlu, sabah saatlerinde Van, Kars ve IÄŸdÄ±r Ã§evreleri ile AÄŸrÄ±â€™nÄ±n doÄŸu kesimlerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.Â

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. RÃ¼zgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden hafif, kuzeybatÄ± kesimlerde ara sÄ±ra orta kuvvette esecek.



BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 9

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kuzey ilÃ§eleri hafif yaÄŸmurlu 11

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 14

Adana: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 19

Antalya: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 20

Samsun: Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 13

Trabzon: Ã‡ok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu 13

Erzurum: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 2

DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± az bulutlu ve sisli 5