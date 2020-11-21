Son dakika... Brüksel'de kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, ilişkilere dinamizm kazandıracak yeni adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Kalın Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, AB liderlerinin bu ilişkiye stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi.
Kalın, ikili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemesi, bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı.
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