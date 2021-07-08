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Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale) (DHA) - AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bozcaada'da orman yangını

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde saat 15:00 sıralarında Pavli Çamlığı'nda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevlere müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek verdi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.

Son dakika... Bozcaadada orman yangını

 

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