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Son dakika: Boykot çağrılarına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı... Aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da var

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#İstanbul#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Boykot
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 09:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i yakalandı. Gözaltına alaınan isimler arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 kişinin kimliğini belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen bu kişilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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#İstanbul#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Boykot

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