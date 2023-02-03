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Son dakika! Bolu'da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Bolu Tüneli#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 09:17

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının devam ettiği otoyolun İstanbul yönü kaza sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden TIR, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak yolu kapattı. Arkadan gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

Son dakika Boluda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının sürdüğü yolda Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Son dakika Boluda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

İstanbul yönü ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

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Son dakika Boluda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

 

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#Bolu#Bolu Tüneli#Trafik Kazası

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