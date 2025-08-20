×
Son dakika... Bolu'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

#Orman Yangını#Bolu#Mengen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 15:57

Bolu'nun Mengen ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor.

Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'MÜDAHALE SÜRÜYOR'

Bolu Valiliği, Mengen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 15.00 sularında, Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, Jandarma, Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir.

Yangına; 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca takviye söndürme ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopteri talep edilmiş olup gelişmeler yakinen takip edilmektedir.
Yangının çıkış sebebi, henüz belirlenememiş olup gerekli incelemeler ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir."

Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
